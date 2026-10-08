Як сказати "ні", щоб не образити нікого: психологиня пояснила, чому відмовляти важко

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Часто люди можуть казати "так", коли насправді хочеться сказати "ні". За цим нерідко стоять страх конфлікту, почуття провини та переживання за реакцію іншої людини

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Психологиня Білоцерківського районного осередку ГО "Захист держави" пояснила, чому нам буває складно відмовляти, як навчитися говорити про свої потреби та що робити з почуттям провини після встановлення кордону.

Звернутись за допомогою можна тут:

Адреса: м. Біла Церква, вул. Млинова, 4;

Графік роботи: Пн – Пт, 09.00 –18.00;

Телефон для запису та консультацій: +380 73 106 11 63.

Нагадаємо, раніше експерти розповідали, що вразливі мешканці територій, де ведуться або велися бойові дії, можуть отримати одноразову допомогу в розмірі до 19 400 гривень на домогосподарство.