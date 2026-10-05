Як захистити особисті кордони: психологиня пояснила, як зрозуміти власні межі

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Особисті кордони не є спробою відгородитись від людей. Це розуміння власних меж та того, що людина робитиме, якщо ці межі порушать

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Психологиня Білоцерківського районного осередку ГО "Захист держави" Юлія Білецька пояснила, що насправді означають особисті кордони та як вони працюють у повсякденному житті:

У випадку труднощів можна звернутись до фахівців:

Адреса: м. Біла Церква, вул. Млинова, 4;

Графік роботи: Пн – Пт, 09.00 –18.00;

Телефон для запису та консультацій: +380 73 106 11 63.

Нагадаємо, що близько сотні автомобілів та два десятки мотоциклів взяли участь в автопробігу до Дня захисників і захисниць України, який відбувся у Львові 1 жовтня.