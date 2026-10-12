08:45  12 октября
Во Львовской области мужчина ударил военного ТЦК ножом в шею
12:11  12 октября
В двух районах Киева зафиксировано падение обломков БпЛА
15:04  12 октября
В Киеве дочь ударила мать чашкой по голове: женщина умерла
UA | RU
UA | RU
12 октября 2026, 11:47

Сила, стойкость и единство: в Коростене провели первый чемпионат по адаптивному армрестлингу

12 октября 2026, 11:47
Читайте також українською мовою
Фото: ГО "Захист держави"
Читайте також
українською мовою

В Коростене состоялся первый районный чемпионат по адаптивному армрестлингу, объединившему ветеранов, любителей спорта, волонтеров и представителей общественных организаций. Мероприятие стало не только спортивным событием, но и благотворительной инициативой в поддержку украинских военных

Об этом сообщает ОО "Захист Держави", передает RegioNews.

Адаптивный спорт помогает ветеранам восстанавливаться после ранений, проходить реабилитацию и возвращаться к активной жизни. Участники чемпионата имели возможность испытать свои силы, посоревноваться и почувствовать поддержку единомышленников.

Соревнования заради поддержки военных

Чемпионат имел благотворительную цель. Все донаты, собранные во время мероприятия, будут направлены на ремонт эвакуационного автомобиля врача Сергея Усюка и его собратьев, защищающих Украину на передовой.

Организаторами мероприятия стали Коростенский центр ОО "Захист Держави", ОО "Боевые", благотворительный фонд "Рокада", Коростенский городской совет и Коростенская районная военная администрация.

Спорт, творчество и взаимоподдержка

Программа мероприятия включала в себя спортивные поединки под судейством опытных спортсменов, мастер-классы и волонтерские активности.

В частности, гости могли приобщиться к плетению браслетов из паракорда, изготовлению маскировочных сеток для защитников, росписи чашек и шоперов. Также работали зона психологической поддержки от БФ "Рокада", "Бар бодрости" и зона угощений.

Отдельной частью события стал большой Прапор Украины, на котором участники оставляли пожелания и слова благодарности украинским военным.

По итогам соревнований победители получили награды. Представитель Коростенского центра ОО "Захист Держави" Александр Белошицкий также вручил грамоты участникам, партнерам и волонтерам за помощь в организации чемпионата.

Мероприятие объединило спортивное сообщество, ветеранов и волонтеров вокруг общих целей – поддержки защитников Украины и развития адаптивного спорта в общинах.

Напомним, в Киеве прошла церемония награждения лауреатов VII Общенациональной премии "Золотые руки". Это ежегодная общественная награда для людей, которые вносят весомый вклад в развитие и защиту Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
военные спорт ветераны Житомир Коростень поддержка ГО Захист Держави армрестлинг
Как сказать "нет", чтобы не обидеть никого: психологиня объяснила, почему отказывать тяжело
08 октября 2026, 14:40
Выплаты, субсидии и новые правила: что изменится для украинцев в октябре
08 октября 2026, 13:38
Как защитить личные границы: психологиня объяснила, как понять собственные границы
05 октября 2026, 18:35
Все новости »
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
Российский удар по Павлограду: раненый мужчина, загорелись автомобили
12 октября 2026, 15:49
На Буковине пограничник спрятал мужчину в нише для запасного колеса
12 октября 2026, 15:44
В Киеве количество пострадавших в результате российских ударов выросло
12 октября 2026, 15:33
В Киеве дочь ударила мать чашкой по голове: женщина умерла
12 октября 2026, 15:04
Ударил ножом военного ТЦК и скрылся: на Львовщине задержали 47-летнего мужчину
12 октября 2026, 14:24
Атака на Днепр: погиб мужчина
12 октября 2026, 14:15
В Николаеве горел грузовой терминал после повторной атаки РФ
12 октября 2026, 14:10
Российский дизель в обмен на защиту от Украины: настоящая цена сделки Трампа
12 октября 2026, 13:52
В Украине "зависли" 46 млрд грн: Марченко рассказал о задержанных платежах
12 октября 2026, 13:30
Зеленский: Россия должна подтвердить согласие на энергетическое перемирие
12 октября 2026, 13:02
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Все публикации »
Игорь Луценко
Сергей Фурса
Николай Княжицкий
Все блоги »