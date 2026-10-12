Сила, стойкость и единство: в Коростене провели первый чемпионат по адаптивному армрестлингу

Фото: ГО "Захист держави"

В Коростене состоялся первый районный чемпионат по адаптивному армрестлингу, объединившему ветеранов, любителей спорта, волонтеров и представителей общественных организаций. Мероприятие стало не только спортивным событием, но и благотворительной инициативой в поддержку украинских военных

Об этом сообщает ОО "Захист Держави", передает RegioNews.

Адаптивный спорт помогает ветеранам восстанавливаться после ранений, проходить реабилитацию и возвращаться к активной жизни. Участники чемпионата имели возможность испытать свои силы, посоревноваться и почувствовать поддержку единомышленников.

Соревнования заради поддержки военных

Чемпионат имел благотворительную цель. Все донаты, собранные во время мероприятия, будут направлены на ремонт эвакуационного автомобиля врача Сергея Усюка и его собратьев, защищающих Украину на передовой.

Организаторами мероприятия стали Коростенский центр ОО "Захист Держави", ОО "Боевые", благотворительный фонд "Рокада", Коростенский городской совет и Коростенская районная военная администрация.

Спорт, творчество и взаимоподдержка

Программа мероприятия включала в себя спортивные поединки под судейством опытных спортсменов, мастер-классы и волонтерские активности.

В частности, гости могли приобщиться к плетению браслетов из паракорда, изготовлению маскировочных сеток для защитников, росписи чашек и шоперов. Также работали зона психологической поддержки от БФ "Рокада", "Бар бодрости" и зона угощений.

Отдельной частью события стал большой Прапор Украины, на котором участники оставляли пожелания и слова благодарности украинским военным.

По итогам соревнований победители получили награды. Представитель Коростенского центра ОО "Захист Держави" Александр Белошицкий также вручил грамоты участникам, партнерам и волонтерам за помощь в организации чемпионата.

Мероприятие объединило спортивное сообщество, ветеранов и волонтеров вокруг общих целей – поддержки защитников Украины и развития адаптивного спорта в общинах.

Напомним, в Киеве прошла церемония награждения лауреатов VII Общенациональной премии "Золотые руки". Это ежегодная общественная награда для людей, которые вносят весомый вклад в развитие и защиту Украины.