Від військових до митців: у Києві нагородили лауреатів премії "Золоті руки"

Фото: ГО "Захист держави"

У Києві відбулася церемонія нагородження лауреатів VII Загальнонаціональної премії "Золоті руки". Це щорічна громадська відзнака для людей, які роблять вагомий внесок у розвиток і захист України

Про це повідомила громадська організація "Захист Держави", передає RegioNews.

Премія об’єднує представників різних професійних сфер – військових і волонтерів, медиків та освітян, діячів культури, державних службовців і представників громадянського суспільства.

Партнером цьогорічної церемонії стала громадська організація "Захист Держави". Її на заході представляли голова Київського обласного осередку Руслан Майструк та голова ГО "Захист Держави" у Сумах Дмитро Хандурін.

Серед почесних гостей церемонії були Голова Офісу Президента України, генерал-лейтенант Кирило Буданов та предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній.

Серед цьогорічних номінантів – перший начальник ГУР МО України Олександр Скіпальський, секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими генерал-майор Дмитро Усов, співачка Тіна Кароль, акторка театру і кіно Ада Роговцева, режисер Любомир Левицький, письменник Андрій Кокотюха, директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук та інші.

За словами Руслана Майструка, для ГО "Захист Держави" участь у премії стала можливістю підтримати людей, які своєю професійною та громадською діяльністю зміцнюють Україну як на передовій, так і в тилу.

"Сьогодні особливо важливо говорити про людей, які не чекають особливого моменту, щоб бути корисними своїй державі. Вони просто щодня роблять свою роботу – захищають, лікують, навчають, волонтерять, створюють, зберігають українську культуру та підтримують суспільство. Для нас як громадської організації важливо підтримувати людей, які власними справами демонструють відповідальність перед державою і суспільством", – зазначив Майструк.

Нагадаємо, 1 жовтня у Львові відбудеться масштабний автопробіг, присвячений Дню захисників і захисниць України. Захід організовують уже вдруге Львівський обласний осередок ГО "Захист держави" та Audi Club Lviv за підтримки автоклубів, автоспільнот міста та ветеранської спільноти.