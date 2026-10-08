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08 жовтня 2026, 13:38

Виплати, субсидії та нові правила: що зміниться для українців у жовтні

08 жовтня 2026, 13:38
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Фото: ГО "Захист держави"
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У жовтні 2026 року на українців чекає низка змін, зокрема у сфері соціальних виплат, субсидій та правил для внутрішньо переміщених осіб

Про це інформує громадська організація "Захист Держави", передає RegioNews.

Зокрема, передбачена "Зимова підтримка" – допомога у розмірі 19 400 гривень для жителів визначених прифронтових громад.

Також у жовтні розпочинається розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2026-2027 років.

Зміни стосуватимуться і внутрішньо переміщених осіб. Для них оновлюються правила підтвердження статусу та перебування за кордоном.

Студенти також матимуть нововведення – підготовку до національного спротиву.

Крім того, 25 жовтня Україна перейде на зимовий час: годинники потрібно буде перевести на одну годину назад.

Детальні правила та умови кожної зі змін можуть відрізнятися залежно від категорії громадян.

Нагадаємо, раніше фахівці громадської організації розповіли про індексацію виплат для військових. Вона не є премією чи додатковою доплатою. При цьому командир не може вирішувати, чи отримає військовий індексацію виплат, чи ні.

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