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10 серпня 2026, 21:55

У Києві чоловік підпалив авто Героя України

10 серпня 2026, 21:55
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Фото: прокуратура
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У Києві судили чоловіка за державну зраду. З'ясувалось, що він підпалив автомобіль героя України, а також зберігав незаконну зброю

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у 2021 році чоловік переїхав з окупованого Криму на підконтрольну Україні територію. Після початку повномасштабної війни його мобілізували. Потім він він самовільно залишив службу, потім повернувся у військову частину, але за деякий час був звільнений.

Останній рік він працював кур'єром, і шукав спосіб зв'язатись з росіянами. Уже в червні минулого року він отримав завданні підпалити автомобіль військового ЗСУ: за це йому обіцяли 1 000 доларів. Після цього він знайшов Ford Ranger камуфляжного кольору: чоловік облив його легкозаймистою речовиною та підпалив. Власником спаленого автомобіля виявився офіцер Національної гвардії України, Герой України, якому в той день виповнилось 25 років.

Також відомо, що представник ФСБ передав чоловіку пістолет "Макарова" з набоями. Цю зброю він збирався використовувати для вчинення вбивства когось з відомих політичних діячів, медійних осіб чи військових.

Суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала російського агента, який намагався підірвати автомобіль українського захисника у Миколаєві. Зловмисника схопили безпосередньо під час закладання саморобної вибухівки під машину.

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