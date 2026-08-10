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10 серпня 2026, 21:35

У Дніпрі та Житомирі активували Старлінки для росіян

10 серпня 2026, 21:35
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Фото з відкритих джерел
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Правоохоронці викрили дві схеми незаконної реєстрації супутникових терміналів Старлінк для збройних угруповань агресора. Зрадників затримали у Дніпрі та Житомирі

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

У Дніпрі контррозвідка СБУ викрила жінку, яка виконувала завдання росіян в обмін на гроші для покупки наркотиків. На замовлення окупантів вона оформила один Старлінк на своє ім’я, а потім почала залучати до реєстрації терміналів своїх знайомих, які теж хотіли заробити на "дозу".

У Житомирі затримали безробітну та її приятеля. Спочатку жінка зареєструвала одну станцію Старлінк на себе, а потім залучила знайомого, з яким вони почали серійну активацію у поштових відділеннях. Для цього вони використовували підставних осіб, які надавали свої дані за "відсоток".

Всі троє отримали підозри. Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ зірвала подвійний теракт в Івано-Франківську та затримала російського агента. Перший вибух мав статися на паркінгу після дистанційної активації саморобної вибухівки. Другий підрив ворог планував здійснити після прибуття на місце рятувальників, поліцейських, медиків та місцевих жителів.

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