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10 серпня 2026, 19:48

На Прикарпатті лікарку підозрюють у вимаганні $5 тисяч у військового

10 серпня 2026, 19:48
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Фото: поліція Івано-Франківської області
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В Івано-Франківській області правоохоронці повідомили про підозру лікарці одного з медичних закладів обласного центру, яку підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди від військовослужбовця

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області, передає RegioNews.

За даними слідства, медпрацівниця пообіцяла військовому посприяти в отриманні висновку військово-лікарської комісії про зв’язок захворювання з проходженням військової служби, а також допомогти з встановленням ІІ групи інвалідності.

Слідчі встановили, що за такі "послуги" жінка отримала 2 тисячі доларів за оформлення висновку ВЛК та ще 3 тисячі доларів за сприяння у встановленні інвалідності.

Під час обшуків у службовому кабінеті та за місцем проживання фігурантки правоохоронці вилучили 18 тисяч доларів США та 5 тисяч євро.

Лікарці інкримінують ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі, конфіскацію майна та позбавлення права обіймати певні посади строком до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування, під час якого правоохоронці встановлюють усіх осіб, які можуть бути причетними до протиправної схеми.

Нагадаємо, що правоохоронці повідомили про підозру заступнику голови військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК та СП Київщини – лікарю-психіатру комунального медичного закладу за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою.

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