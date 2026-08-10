Фото: поліція

ДТП сталась 9 серпня близько 21:15 на трасі "Київ – Чоп" у селі Коростів Стрийського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися автомобіль Honda CR-V під керуванням 48-річного львів'янина та рейсовий автобус Bova, за кермом якого перебував 54-річний житель Стрия.

Пасажирів у салоні автобуса не було. Внаслідок зіткнення травми отримали водій позашляховика та двоє його пасажирів – 46-річна жінка та 13-річний хлопчик. Усіх трьох доставили до лікарні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, зранку 10 серпня у Києві Audi зіткнулася з вантажівкою. Загинули жінка та дворічна дитина.