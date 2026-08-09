На Рівненщині мотоцикліст без посвідчення на смерть збив пішохода

Фото: поліція Рівненської області

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews .

Аварія сталася 8 серпня близько 23:00 на вулиці Шевченка.

За інформацією слідства, 18-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Viper, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та здійснив наїзд на 41-річного жителя села Великі Селища, який рухався назустріч по смузі руху двоколісного.

Після зіткнення мотоцикліст не впорався з керуванням і впав із транспортного засобу.

"Керманич двоколісного ніколи не отримував посвідчення водія, а транспортний засіб не був зареєстрований в установленому законодавством порядку", — зазначили у поліції.

Водія мотоцикла з черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, множинними саднами та ранами госпіталізували до лікарні.

Пішохід отримав тяжкі травми. Попри проведені реанімаційні заходи, він помер у кареті швидкої медичної допомоги.

За фактом смертельної ДТП слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, що ДТП сталася 7 серпня близько 13:55 на трасі Київ – Ковель – Ягодин, поблизу Коростеня.