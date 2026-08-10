У Харкові жінка під час застілля вдарила ножем чоловіка
У Харкові поліцейські повідомили про підозру 33-річній жінці, яку підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень своєму чоловікові під час конфлікту
Про це повідомили в поліції Харківської області, передає RegioNews.
Інцидент стався в Індустріальному районі Харкова. За попередніми даними, подружжя разом вживало алкоголь, після чого між ними виникла сварка.
Під час конфлікту жінка завдала чоловікові ножових поранень.
Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу, де йому надають необхідну допомогу.
У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали 33-річну нападницю.
Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.
Санкція цієї статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у Сарнах на Рівненщині поліцейські затримали 35-річного місцевого жителя, якого підозрюють у жорстокому вбивстві 83-річної сусідки, пограбуванні та підпалі її будинку. Чоловік нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за розбійні напади.