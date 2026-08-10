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10 серпня 2026, 20:55

На Рівненщині чоловік вбив пенсіонерку заради двох тисяч гривень і влаштував пожежу

10 серпня 2026, 20:55
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Фото: поліція Рівненської області
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У Сарнах на Рівненщині поліцейські затримали 35-річного місцевого жителя, якого підозрюють у жорстокому вбивстві 83-річної сусідки, пограбуванні та підпалі її будинку. Чоловік нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за розбійні напади

Про це повідомили в поліції Рівненської області, передає RegioNews.

Повідомлення про пожежу на вулиці Котляревського надійшло до правоохоронців від рятувальників 9 серпня близько 22:30. Під час гасіння вогню в одній із кімнат будинку виявили тіло 83-річної власниці оселі.

Судово-медична експертиза встановила, що жінка померла від асфіксії.

За попередніми даними слідства, 35-річний сусід прийшов до будинку пенсіонерки, задушив її та завдав ударів по голові. Після цього він викрав 2 тисячі гривень, а щоб приховати злочин — підпалив будинок.

Оперативники Сарненського районного відділу поліції та управління карного розшуку протягом кількох годин встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його на одній із вулиць міста.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі слідчі готують повідомлення про підозру за фактами:

  • умисного вбивства;

  • розбою;

  • умисного підпалу.

У поліції зазначили, що з огляду на тяжкість інкримінованих злочинів підозрюваному може загрожувати довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Дніпрі поліцейські затримали 37-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві 56-річного знайомого. За даними слідства, конфлікт між чоловіками стався у покинутій будівлі в Новокодацькому районі міста.

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