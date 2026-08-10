Масований удар по Дніпропетровщині: майже 60 обстрілів за день, є загиблий і поранені

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські військові протягом дня майже 60 разів атакували п’ять районів Дніпропетровщини, загинув чоловік, ще троє людей дістали поранення

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

Для атак росіяни застосували безпілотники, артилерію та авіаційну бомбу.

У Нікопольському районі ударів зазнали місто Нікополь, а також Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, будівля басейну, приватні будинки та автомобіль. Загинув 57-річний чоловік, ще троє людей зазнали поранень.

У Синельниківському районі ворог цілив по Петропавлівській і Васильківській громадах. Пошкоджнана заправка.

У Криворізькому районі ударів зазнали Софіївська, Новопільська і Грушівська громади. Виникли пожежі, пошкоджена інфраструктура.

У Верхівцевській громаді Кам’янського району пошкоджене підприємство.

У Павлоградському районі росіяни били по місту Павлоград та Вербківській громаді, внаслідок чого спалахнули пожеж.

Нагадаємо, що російські війська завдали удару по житловому кварталу Нікополя на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє мешканців отримали поранення.