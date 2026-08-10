21:55  10 серпня
У Києві чоловік підпалив авто Героя України
21:35  10 серпня
У Дніпрі та Житомирі активували Старлінки для росіян
20:12  10 серпня
На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів та атак з дронів загинула людина
UA | RU
UA | RU
10 серпня 2026, 22:17

На Одещині під час бойового завдання розбився винищувач МіГ-29: пілот встиг катапультуватися

10 серпня 2026, 22:17
Читайте также на русском языке
Фото: wikimedia.org
Читайте также
на русском языке

В Одеській області увечері 10 серпня під час виконання бойового завдання втрачено літак МіГ-29, пілот катапультувався

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає RegioNews

"Увечері 10 серпня 2026 року, під час виконання бойового завдання втрачено винищувач МіГ-29 Повітряних Сил. Льотчик виконував бойове завдання зі знищення повітряних цілей противника на Одещині”, - ідеться у повідомленні.

За попередніми даними під час пуску авіаційної ракети сталась нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування, хоч і намагався врятувати машину.

Льотчик успішно катапультувався, його евакуювали до медичного закладу.

Причини інциденту встановлюються.

Як відомо, напередодне розбився бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил Збройних Сил України. Загинули майор Загорулько Богдан Григорович та старший лейтенант Бабенко Богдан Олександрович.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
авіакатастрофа Одеська область винищувач
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
Актор Ахтем Сеітаблаєв зізнався, чому кинув наречену прямо перед весіллям
11 серпня 2026, 01:35
Блогерка Сімбочка потрапила в ДТП
11 серпня 2026, 00:55
Ведучий Юрій Горбунов розповів, хто у їхній родині з Осадчею заробляє більше
11 серпня 2026, 00:35
Ціни на дизель рухнули: як змінились цінники на АЗС
10 серпня 2026, 23:55
Гречка буде дорожчати: на які ціни чекати українцям
10 серпня 2026, 23:40
На Київщині загорілось підприємство: загинула людина
10 серпня 2026, 23:20
У Херсоні після ворожих авіаударів виникли перебої з водою та світлом
10 серпня 2026, 22:57
Масований удар по Дніпропетровщині: майже 60 обстрілів за день, є загиблий і поранені
10 серпня 2026, 21:55
У Києві чоловік підпалив авто Героя України
10 серпня 2026, 21:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Володимир Кудрицький
Геннадій Друзенко
Павло Казарін
Всі блоги »