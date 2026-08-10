На Одещині під час бойового завдання розбився винищувач МіГ-29: пілот встиг катапультуватися
В Одеській області увечері 10 серпня під час виконання бойового завдання втрачено літак МіГ-29, пілот катапультувався
Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає RegioNews
"Увечері 10 серпня 2026 року, під час виконання бойового завдання втрачено винищувач МіГ-29 Повітряних Сил. Льотчик виконував бойове завдання зі знищення повітряних цілей противника на Одещині”, - ідеться у повідомленні.
За попередніми даними під час пуску авіаційної ракети сталась нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування, хоч і намагався врятувати машину.
Льотчик успішно катапультувався, його евакуювали до медичного закладу.
Причини інциденту встановлюються.
Як відомо, напередодне розбився бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил Збройних Сил України. Загинули майор Загорулько Богдан Григорович та старший лейтенант Бабенко Богдан Олександрович.