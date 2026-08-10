На Одещині під час бойового завдання розбився винищувач МіГ-29: пілот встиг катапультуватися

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В Одеській області увечері 10 серпня під час виконання бойового завдання втрачено літак МіГ-29, пілот катапультувався

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає RegioNews

"Увечері 10 серпня 2026 року, під час виконання бойового завдання втрачено винищувач МіГ-29 Повітряних Сил. Льотчик виконував бойове завдання зі знищення повітряних цілей противника на Одещині”, - ідеться у повідомленні.

За попередніми даними під час пуску авіаційної ракети сталась нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування, хоч і намагався врятувати машину.

Льотчик успішно катапультувався, його евакуювали до медичного закладу.

Причини інциденту встановлюються.

Як відомо, напередодне розбився бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил Збройних Сил України. Загинули майор Загорулько Богдан Григорович та старший лейтенант Бабенко Богдан Олександрович.