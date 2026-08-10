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10 серпня 2026, 08:39

У Києві Audi зіткнулася з вантажівкою: загинули жінка та 2-річна дитина

10 серпня 2026, 08:39
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Фото: Національна поліція
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У Києві сталася смертельна ДТП, унаслідок якої загинули двоє людей. Аварія трапилася 10 серпня близько 5:50 ранку на Житомирському шосе у Святошинському районі столиці

Про це повідомила Поліція Києва, передає RegioNews.

За попередньою інформацією поліції, 24-річний водій автомобіля Audi не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з вантажівкою з причепом, яка рухалася попереду.

Унаслідок ДТП 27-річна дружина водія та їхня 2-річна дитина загинули на місці. Сам керманич отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Попередньо, водій був тверезий.

За фактом аварії правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб.

Поліція встановлює всі обставини та причини смертельної ДТП.

Нагадаємо, в місті Березне Рівненського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 18-річний мотоцикліст. Юнак не мав посвідчення водія, а мотоцикл не був зареєстрований у встановленому законодавством порядку.

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