У Києві Audi зіткнулася з вантажівкою: загинули жінка та 2-річна дитина

Фото: Національна поліція

У Києві сталася смертельна ДТП, унаслідок якої загинули двоє людей. Аварія трапилася 10 серпня близько 5:50 ранку на Житомирському шосе у Святошинському районі столиці

Про це повідомила Поліція Києва, передає RegioNews.

За попередньою інформацією поліції, 24-річний водій автомобіля Audi не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з вантажівкою з причепом, яка рухалася попереду.

Унаслідок ДТП 27-річна дружина водія та їхня 2-річна дитина загинули на місці. Сам керманич отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Попередньо, водій був тверезий.

За фактом аварії правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб.

Поліція встановлює всі обставини та причини смертельної ДТП.

Нагадаємо, в місті Березне Рівненського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 18-річний мотоцикліст. Юнак не мав посвідчення водія, а мотоцикл не був зареєстрований у встановленому законодавством порядку.