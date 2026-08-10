На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів та атак з дронів загинула людина

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На Херсонщині впродовж 10 серпня внаслідок обстрілів одна людина загинула і чотири особи зазнали поранень

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, 10 серпня російська армія атакувала Херсонщину за допомогою авіації, артилерії та дронів різного типу.

"Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, чотири - дістали поранення", - заявили у прокуратурі.

Зокрема, близько 08:50 російські військові у Херсоні скинули вибухівку з безпілотника на цивільний автомобіль – травми, несумісні з життям, дістав 55-річний водій.

Також у Херсоні постраждала людина внаслідок авіаудару. Ще троє цивільних зазнали травм в обласному центрі, Високому та на трасі між Костиркою і Новорайськом через ворожі дронові атаки.

Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівлі, готель, лікарня, господарчі споруди, гаражі та автотранспорт.

Розпочато досудове розслідування за фактами скоєння воєнних злочинів.

Нагадаємо, що 9 серпня 2026 року російська армія била по Херсонщині за допомогою ствольної та реактивної артилерії, дронів різного типу.