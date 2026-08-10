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На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів та атак з дронів загинула людина
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10 серпня 2026, 20:12

На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів та атак з дронів загинула людина

10 серпня 2026, 20:12
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Фото ілюстративне
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На Херсонщині впродовж 10 серпня внаслідок обстрілів одна людина загинула і чотири особи зазнали поранень

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, 10 серпня російська армія атакувала Херсонщину за допомогою авіації, артилерії та дронів різного типу.

"Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, чотири - дістали поранення", - заявили у прокуратурі.

Зокрема, близько 08:50 російські військові у Херсоні скинули вибухівку з безпілотника на цивільний автомобіль – травми, несумісні з життям, дістав 55-річний водій.

Також у Херсоні постраждала людина внаслідок авіаудару. Ще троє цивільних зазнали травм в обласному центрі, Високому та на трасі між Костиркою і Новорайськом через ворожі дронові атаки.

Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівлі, готель, лікарня, господарчі споруди, гаражі та автотранспорт.

Розпочато досудове розслідування за фактами скоєння воєнних злочинів.

Нагадаємо, що 9 серпня 2026 року російська армія била по Херсонщині за допомогою ствольної та реактивної артилерії, дронів різного типу.

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