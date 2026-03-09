12:50  09 березня
На Закарпатті автомобіль в'їхав у будинок: четверо травмованих, двоє з них – діти
08:57  09 березня
На Київщині чоловік провалився під кригу, рятуючи собаку
08:42  09 березня
Смертельна ДТП у Черкасах: затриманий 23-річний водій Mustang
09 березня 2026, 15:50

"Працівники банку" атакують: на Прикарпатті аферисти виманили в людей десятки тисяч гривень

09 березня 2026, 15:50
Фото: Нацполіція
На Прикарпатті до правоохоронців звернулись люди, які стали жертвами шахраїв. Всі вони отримали підозрілі дзвінки від незнайомців

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

До правоохоронців звернулись дві жінки, які стали жервами аеристів. Зловмисники подзвонили їм та представились працівниками банку. Під приводом "захисту рахунків" аферисти виманили у них значні суми коштів.

45-річна жителька Івано-Франківська довірилась шахраям і виконала низку банківських операцій, щоб "захиститися від незаконного оформлення кредиту". В результаті з її рахунку списали близько 130 тисяч гривень.

Також 59-річна житель Івано-Франківська стала жертвою псевдобанкірів. У результаті вона втратила 43 тисяч гривень.

"За обома фактами слідчі Івано-Франківського районного управління поліції розпочали кримінальні провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство)", - повідомляє поліція.

Нагадаємо, в Одесі шахраї за підробленими документами продали квартиру померлої жінки. Одного зловмисника затримали, його спільників встановлюють.

аферист поліція Івано-Франківська область
