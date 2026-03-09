"Працівники банку" атакують: на Прикарпатті аферисти виманили в людей десятки тисяч гривень

Фото: Нацполіція

На Прикарпатті до правоохоронців звернулись люди, які стали жертвами шахраїв. Всі вони отримали підозрілі дзвінки від незнайомців

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

До правоохоронців звернулись дві жінки, які стали жервами аеристів. Зловмисники подзвонили їм та представились працівниками банку. Під приводом "захисту рахунків" аферисти виманили у них значні суми коштів.

45-річна жителька Івано-Франківська довірилась шахраям і виконала низку банківських операцій, щоб "захиститися від незаконного оформлення кредиту". В результаті з її рахунку списали близько 130 тисяч гривень.

Також 59-річна житель Івано-Франківська стала жертвою псевдобанкірів. У результаті вона втратила 43 тисяч гривень.

"За обома фактами слідчі Івано-Франківського районного управління поліції розпочали кримінальні провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство)", - повідомляє поліція.

