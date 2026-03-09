12:50  09 березня
На Закарпатті автомобіль в'їхав у будинок: четверо травмованих, двоє з них – діти
08:57  09 березня
На Київщині чоловік провалився під кригу, рятуючи собаку
08:42  09 березня
Смертельна ДТП у Черкасах: затриманий 23-річний водій Mustang
09 березня 2026, 13:49

Обіцяли "відмазати" сина від ТЦК: у Тернополі жінка перерахувала шахраям 300 тис. грн

09 березня 2026, 13:49
Фото: поліція
Поліція Тернополя розслідує справу про шахрайство, жертвою якого стала місцева жителька. Жінка втратила велику суму, намагаючись через посередників вирішити питання щодо мобілізації свого сина

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Тернополянка знайшла в соцмережі оголошення, де пропонували "сприяння" чоловікам, яких уже відправили до ТЦК або на полігон. Невідомі пообіцяли посприяти у вирішенні питання щодо її сина.

Повіривши шахраям, 54-річна жінка кількома платежами перерахувала на вказані реквізити загалом 300 тисяч гривень. Після отримання коштів "посередники" перестали виходити на зв'язок.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство). Правоохоронці встановлюють особи злочинців.

Нагадаємо, раніше правоохоронці заблокували ще 10 схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок. За суми від 3 до 24 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
