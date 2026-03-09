Фото: поліція

Поліція Тернополя розслідує справу про шахрайство, жертвою якого стала місцева жителька. Жінка втратила велику суму, намагаючись через посередників вирішити питання щодо мобілізації свого сина

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Тернополянка знайшла в соцмережі оголошення, де пропонували "сприяння" чоловікам, яких уже відправили до ТЦК або на полігон. Невідомі пообіцяли посприяти у вирішенні питання щодо її сина.

Повіривши шахраям, 54-річна жінка кількома платежами перерахувала на вказані реквізити загалом 300 тисяч гривень. Після отримання коштів "посередники" перестали виходити на зв'язок.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство). Правоохоронці встановлюють особи злочинців.

Нагадаємо, раніше правоохоронці заблокували ще 10 схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок. За суми від 3 до 24 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.