18:50  10 лютого
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
17:05  10 лютого
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
16:55  10 лютого
У Києві аферисти продавали житло людей
UA | RU
UA | RU
10 лютого 2026, 17:20

Не дозволили випити: на Рівненщині чоловік жорстоко вбив батька ножем

10 лютого 2026, 17:20
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Рівненщині затримали п'яного чоловіка. Він отримав підозру за вбивство батька

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Сама трагедія сталась у серпні в селі Оженин. Там у будинку 67-річного місцевого жителя відпочивала компанія. Проте його сину не дозволили приєднатися до застілля. Він образився та вдарив батька ножем у грудну клітину.

Пенсіонера госпіталізували медики. Однак, на жаль, через кілька днів він помер у лікарні. Кримінальне провадження із частини 1 ст.121 перекваліфікували на частину 1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Проте як з'ясувалось, на момент убивства чоловік мав захворювання, через яке не міг усвідомлювати свої дії. Тож тепер слідчий за процесуального керівництва прокуратури скерував до суду клопотання про застосування до 38-річного жителя села Оженин примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до спецзакладу із суворим наглядом. Термін буде визначати суд.

Нагадаємо, у Миколаєві чоловік через ревнощі вбив дружину та застрелився після кількох тижнів життя з тілом. На місці події знайшли передсмертну записку. Поліція відкрила кримінальні провадження за статтями про умисне вбивство та самогубство.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
убивство поліція Рівненська область
За зауваження – в лікарню: у Хмельницькому водій побив пенсіонера
10 лютого 2026, 08:22
Вистрілив в обличчя: у Києві судитимуть чоловіка за вбивство дружини
10 лютого 2026, 07:44
На Тернопільщині знайшли фрагменти тіла 66-річного чоловіка
09 лютого 2026, 20:20
Всі новини »
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
10 лютого 2026, 18:50
На Донеччині викрили лісника, який продавав "дозволи" на незаконну вирубку лісу
10 лютого 2026, 18:19
На Запоріжжі військовий збив людину та втік
10 лютого 2026, 17:55
Єрмак міг таємно зустрічатися із Зеленським
10 лютого 2026, 17:50
Росіяни використали замерзлу річку для просування на Донеччині
10 лютого 2026, 17:21
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
10 лютого 2026, 17:05
У Києві аферисти продавали житло людей
10 лютого 2026, 16:55
Український спортсмен вийшов у "шоломі пам'яті" на Олімпіаді попри заборону
10 лютого 2026, 16:43
На Черкащині жінка підпалила ГЕС на замовлення росіян
10 лютого 2026, 16:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »