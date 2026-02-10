Не дозволили випити: на Рівненщині чоловік жорстоко вбив батька ножем

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Сама трагедія сталась у серпні в селі Оженин. Там у будинку 67-річного місцевого жителя відпочивала компанія. Проте його сину не дозволили приєднатися до застілля. Він образився та вдарив батька ножем у грудну клітину.

Пенсіонера госпіталізували медики. Однак, на жаль, через кілька днів він помер у лікарні. Кримінальне провадження із частини 1 ст.121 перекваліфікували на частину 1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Проте як з'ясувалось, на момент убивства чоловік мав захворювання, через яке не міг усвідомлювати свої дії. Тож тепер слідчий за процесуального керівництва прокуратури скерував до суду клопотання про застосування до 38-річного жителя села Оженин примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до спецзакладу із суворим наглядом. Термін буде визначати суд.

