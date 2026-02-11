Конфлікт через голубів: 64-річна полтавка отримала 6 років за спробу осліпити сусіда

Фото: Національна поліція

Київський районний суд Полтави визнав винною 64-річну жінку у організації замаху на заподіяння тяжких тілесних ушкоджень і призначив покарання у вигляді 6 років і 8 місяців позбавлення волі

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

За матеріалами справи, конфлікт між сусідами тривав багато років і загострився через голубів, яких розводив син обвинуваченої. Жінка стверджувала, що сусід нацьковував на птахів мисливського пса та знімав родину на відео.

У липні 2024 року вона звернулася до знайомого з кримінальним минулим, щоб знайти виконавців нападу.

Жінка наполягала, що сусіда потрібно осліпити або зламати йому хребет, оцінюючи "послугу" у 500 доларів, які обіцяла віддати після підтвердження виконання. Вона показувала відео з обличчям потерпілого та описувала його щоденні маршрути, застерігаючи про можливий захист газовим балончиком.

Правоохоронці інсценували злочин і передали гроші від обвинуваченої у квартирі, а під час суду вона стверджувала, що її дії були "грою" та мотивовані страхом за посередника. Потерпілий зазначив, що родина жінки його тероризувала, а сама вона раніше вже нападала на нього з газовим балончиком.

Суд врахував тривале планування злочину та його цинізм. До набрання вироком законної сили обвинувачена перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом і має відшкодувати витрати на експертів.

Вирок можна оскаржити протягом місяця.

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік викрав у сусіда з квартири 60 тисяч гривень. За скоєне йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі відповідно до санкції статті Кримінального кодексу України.