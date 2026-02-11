20:58  11 лютого
У Херсоні на АЗС вибухнула вантажівка
15:50  11 лютого
Сили ППО знешкодили два ворожі "Кинджали", які летіли в напрямку Львова
14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
UA | RU
UA | RU
11 лютого 2026, 15:46

Конфлікт через голубів: 64-річна полтавка отримала 6 років за спробу осліпити сусіда

11 лютого 2026, 15:46
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Київський районний суд Полтави визнав винною 64-річну жінку у організації замаху на заподіяння тяжких тілесних ушкоджень і призначив покарання у вигляді 6 років і 8 місяців позбавлення волі

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

За матеріалами справи, конфлікт між сусідами тривав багато років і загострився через голубів, яких розводив син обвинуваченої. Жінка стверджувала, що сусід нацьковував на птахів мисливського пса та знімав родину на відео.

У липні 2024 року вона звернулася до знайомого з кримінальним минулим, щоб знайти виконавців нападу.

Жінка наполягала, що сусіда потрібно осліпити або зламати йому хребет, оцінюючи "послугу" у 500 доларів, які обіцяла віддати після підтвердження виконання. Вона показувала відео з обличчям потерпілого та описувала його щоденні маршрути, застерігаючи про можливий захист газовим балончиком.

Правоохоронці інсценували злочин і передали гроші від обвинуваченої у квартирі, а під час суду вона стверджувала, що її дії були "грою" та мотивовані страхом за посередника. Потерпілий зазначив, що родина жінки його тероризувала, а сама вона раніше вже нападала на нього з газовим балончиком.

Суд врахував тривале планування злочину та його цинізм. До набрання вироком законної сили обвинувачена перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом і має відшкодувати витрати на експертів.

Вирок можна оскаржити протягом місяця.

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік викрав у сусіда з квартири 60 тисяч гривень. За скоєне йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі відповідно до санкції статті Кримінального кодексу України.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Полтава сусіди конфлікт голуби спроба напад замах на вбивство в'язниця рішення
На Хмельниччині чоловік смертельно поранив вітчима: підозрюваного затримали
11 лютого 2026, 08:21
На Полтавщині жінка втратила понад 140 тисяч гривень через "роботодавця"
10 лютого 2026, 14:45
На Рівненщині чоловік убив п'ятьох людей: що відомо про трагедію
10 лютого 2026, 10:29
Всі новини »
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:56
На Львівщині 2-річний хлопчик помер через переохолодження: батьків дитини затримали
11 лютого 2026, 21:55
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:55
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:55
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:55
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:55
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:55
"Заробили" мільйони: у Києві викрили схему хабарів у ветлікарнях
11 лютого 2026, 21:40
Львівська область отримала 600 млн грн на житло для ветеранів
11 лютого 2026, 21:22
На Херсонщині внаслідок атаки сталась пожежа на АЗС
11 лютого 2026, 21:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »