17:46  12 лютого
В Одесі поліцейські викрили працівника ТЦК на вимаганні грошей
15:35  12 лютого
В Україні завтра потеплішає до +15 градусів
11:28  12 лютого
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
UA | RU
UA | RU
12 лютого 2026, 15:14

У Києві чоловік погрожував ножем жінці і відібрав сумку

12 лютого 2026, 15:14
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Києві поліцейські затримали 23-річного чоловіка, який пізно ввечері напав на 49-річну жінку, погрожуючи їй ножем

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зловмисник відібрав у потерпілої сумку з грошима, документами та банківськими картками.

За даними правоохоронців, напад стався, коли жінка поверталася додому з роботи. Чоловік приставив ніж до її шиї та погрожував убити, якщо вона не віддасть гроші та мобільний телефон. У сумці киянки було близько трьох тисяч гривень готівки.

Поліція перативно встановилаособу нападника. Ним виявився 23-річний мешканець Донецької області, який у Києві не мав постійного місця проживання.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України – розбій, поєднаний із погрозою насильства, небезпечного для життя та здоров’я, вчинений в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Київщині затримали чоловіка, який пограбував пенсіонера. Це сталось після того як вони розпивали алкоголь разом. Тепер чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ грабіж ніж грабіжник поліція сумка телефон банківська картка
Без їжі, води та зв'язку: у Києві жінка на два тижні покинула 14-річного сина у тяжкому стані
11 лютого 2026, 13:40
У Києві жінка вдарила співмешканця ножем через його ревнощі
11 лютого 2026, 08:59
У Києві аферисти продавали житло людей
10 лютого 2026, 16:55
Всі новини »
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
На Волині п'яний чоловік кинув гранату в людей
12 лютого 2026, 18:15
Стало відомо, де в Україні зараз найважча ситуація з енергетикою
12 лютого 2026, 18:07
В Одесі поліцейські викрили працівника ТЦК на вимаганні грошей
12 лютого 2026, 17:46
Понад 19 тисяч викрадень: Офіс генпрокурора перевіряє дані щодо дітей, який викрала РФ
12 лютого 2026, 17:45
На Півдні прикордонники уразили човен, спецтехніку і засоби зв’язку окупантів
12 лютого 2026, 17:39
Отаманщина – прокляття України, яке впродовж нашої історії руйнувало державність ефективніше за будь-яких зовнішніх ворогів
12 лютого 2026, 17:27
Бійці Держприкордонслужби показали, як знищують ворога на Харківщині
12 лютого 2026, 16:59
Спортсмена Гераскевича відзначили високою державною нагородою
12 лютого 2026, 16:31
Агента РФ, який намагався "влаштуватися" до Служби безпеки у Вінниці, засудили до 15 років ув’язнення
12 лютого 2026, 16:19
У Львові СБУ затримала російського коригувальника, який "зливав" координати Сил оборони
12 лютого 2026, 15:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »