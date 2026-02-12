У Києві чоловік погрожував ножем жінці і відібрав сумку

Фото: Національна поліція

У Києві поліцейські затримали 23-річного чоловіка, який пізно ввечері напав на 49-річну жінку, погрожуючи їй ножем

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зловмисник відібрав у потерпілої сумку з грошима, документами та банківськими картками.

За даними правоохоронців, напад стався, коли жінка поверталася додому з роботи. Чоловік приставив ніж до її шиї та погрожував убити, якщо вона не віддасть гроші та мобільний телефон. У сумці киянки було близько трьох тисяч гривень готівки.

Поліція перативно встановилаособу нападника. Ним виявився 23-річний мешканець Донецької області, який у Києві не мав постійного місця проживання.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України – розбій, поєднаний із погрозою насильства, небезпечного для життя та здоров’я, вчинений в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

