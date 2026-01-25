15:41  25 січня
25 січня 2026, 13:38

На Житомирщині вантажівка протаранила поїзд: травмований машиніст

25 січня 2026, 13:38
Фото: Національна поліція
У Коростенському районі, в Олевській громаді, 24 січня сталася ДТП за участю вантажівки та поїзда

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що 28-річний житель Олевська, керуючи вантажівкою DAF із напівпричепом, проїжджав регульований залізничний переїзд і допустив зіткнення з поїздом.

У результаті події травми отримав 52-річний машиніст. Інші учасники не постраждали.

Правоохоронці наразі з’ясовують усі обставини інциденту. Щодо водія вантажівки складено адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 123 КУпАП (порушення правил руху через залізничні переїзди).

Нагадаємо, в Хмельницькій області мікроавтобус зіткнувся з локомотивом. На щастя, ніхто не постраждав. Внаслідок ДТП транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Поліцейські склали адміністративний протокол.

