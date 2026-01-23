У Львові під час розвантаження гранітних плит загинув 72-річний чоловік

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Львові правоохоронці встановлюють обставини трагічної загибелі 72-річного чоловіка під час виконання робіт. Ще один постраждалий отримав тілесні ушкодження та перебуває під наглядом лікарів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталася 21 січня близько 15:50 на вулиці Луганській.

Під час розвантаження гранітних плит з транспортного контейнера одна з плит упала на двох чоловіків – робітника та охоронця. Внаслідок отриманих травм 72-річний чоловік загинув на місці події. Іншого потерпілого – 50-річного чоловіка – з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу.

За цим фактом слідчі відділу відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України – порушення вимог законодавства про охорону праці.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, на Тернопільщині працівник загинув на підприємстві. Трагедія сталася у вересні 2025 року в місті Збараж. За попередніми даними, під час зварювальних робіт його ноги затягнуло в шнековий механізм (транспортну стрічку). Від отриманих травм він помер на місці.