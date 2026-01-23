07:36  23 січня
П'яний водій BMW у Києві збив пішохода та втік – йому загрожує до 10 років
06:29  23 січня
На Кіровоградщині вантаж із фури впав на авто: є загиблий та постраждала
14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
UA | RU
UA | RU
23 січня 2026, 08:21

У Львові під час розвантаження гранітних плит загинув 72-річний чоловік

23 січня 2026, 08:21
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Львові правоохоронці встановлюють обставини трагічної загибелі 72-річного чоловіка під час виконання робіт. Ще один постраждалий отримав тілесні ушкодження та перебуває під наглядом лікарів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталася 21 січня близько 15:50 на вулиці Луганській.

Під час розвантаження гранітних плит з транспортного контейнера одна з плит упала на двох чоловіків – робітника та охоронця. Внаслідок отриманих травм 72-річний чоловік загинув на місці події. Іншого потерпілого – 50-річного чоловіка – з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу.

За цим фактом слідчі відділу відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України – порушення вимог законодавства про охорону праці.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, на Тернопільщині працівник загинув на підприємстві. Трагедія сталася у вересні 2025 року в місті Збараж. За попередніми даними, під час зварювальних робіт його ноги затягнуло в шнековий механізм (транспортну стрічку). Від отриманих травм він помер на місці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львів працівники гранітні плити поліція трагедія підозра розслідування
У Павлограді чоловік завдав численних ударів 45-річному знайомому через ревнощі
22 січня 2026, 18:25
БЕБ розпочало розслідування проти Телеграм-каналів із мільйонною аудиторією
22 січня 2026, 17:13
На Львівщині чоловік з ножем напав на співмешканця сестри
22 січня 2026, 15:35
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
"Іскандер" та 70 БпЛА: Кривий Ріг пережив наймасованішу атаку росіян
23 січня 2026, 09:01
Шахраї видають себе за начальника Сумської ОВА та просять гроші
23 січня 2026, 08:55
На Донеччині через російські обстріли загинули чотири людини, ще шестеро – поранені
23 січня 2026, 08:49
"Виховував" чужу дитину силою: родина з Луцька вимагає пів мільйона моральної шкоди
23 січня 2026, 08:38
На Буковині митники вилучили гаджети Apple на пів мільйона гривень
23 січня 2026, 08:30
РФ вночі атакувала Україну 101 ударним дроном: сили ППО знешкодили 76 БпЛА
23 січня 2026, 08:11
Трамп заявив про готовність Зеленського укласти мирну угоду
23 січня 2026, 07:52
На Житомирщині жінка та її троє дітей отруїлися чадним газом
23 січня 2026, 07:50
П'яний водій BMW у Києві збив пішохода та втік – йому загрожує до 10 років
23 січня 2026, 07:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »