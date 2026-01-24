22:55  23 січня
Кинув коктейль Молотова у квартиру: на Житомирщині чоловік намагався спалити жінку з дитиною

24 січня 2026, 12:24
Фото: поліція
Подія сталася вранці 22 січня у Коростені. Чоловіка затримали за замах на вбивство співмешканки та її дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Після сварки зі співмешканкою чоловік купив на ринку інгредієнти для пальної суміші, повернувся до багатоповерхівки та кинув пляшку у вікно першого поверху. У цей момент у кімнаті була його 39-річна цивільна дружина та її 11-річний син. Також в оселі в цей час були ще троє родичів та знайомих жінки, які зайшли в гості.

Кинув коктейль Молотова у квартиру: на Житомирщині намагався спалити жінку з дитиною

У квартирі спалахнули штори та меблі, проте вогонь встигли загасити самостійно ще до приїзду рятувальників. На щастя, ніхто з присутніх не постраждав.

Кинув коктейль Молотова у вікно квартири: на Житомирщині намагався спалити жінку з дитиною

Правоохоронці затримали зловмисника. Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 115 ККУ (замах на вбивство кількох людей та малолітньої дитини).

Суд відправив фігуранта під варту. Йому загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

На Житомирщині чоловік намагався спалити жінку з дитиною

Нагадаємо, у Києві 28-річний чоловік на очах у зв'язаного батька жорстоко вбив 89-річну бабусю, б'ючи її чайником та задушивши, а потім намагався вбити власну матір.

