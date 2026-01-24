На Львівщині на АЗС під час заправки авто побилися четверо чоловіків
Подія сталася 23 січня близько 14:40 на одній із автозаправок у Самборі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Між двома 24-річними жителями Самбора та 52-річним жителем Самбірського району і його 20-річним сином виник конфлікт через непорозуміння під час заправки автомобілів, який переріс у бійку.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) КК України.
Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, у Києві правоохоронці повідомили про підозру 27-річному чоловікові, який спровокував бійку на ковзанці на території ВДНГ та налякав відвідувачів.
