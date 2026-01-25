15:41  25 января
Сорвался с высоты: в Киеве во время работ на энергообъекте погиб спасатель
14:52  25 января
На Закарпатье перевернулся автобус с детьми: есть травмированные
10:26  25 января
Восстановление УБД без бюрократии: что нужно знать военным
25 января 2026, 13:38

В Житомирской области грузовик протаранил поезд: травмированный машинист

25 января 2026, 13:38
Фото: Национальная полиция
В Коростенском районе, в Олевской общине, 24 января произошло ДТП с участием грузовика и поезда

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что 28-летний житель Олевска, управляя грузовиком DAF с полуприцепом, проезжал регулируемый железнодорожный переезд и допустил столкновение с поездом.

В результате происшествия травмы получил 52-летний машинист. Остальные участники не пострадали.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. В отношении водителя грузовика составлены административные материалы по ч. 2 ст. 123 КУоАП (нарушение правил движения из-за железнодорожных переездов).

Напомним, в Хмельницкой области микроавтобус столкнулся с локомотивом. К счастью, никто не пострадал. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Полицейские составили административный протокол.

