В Житомирской области грузовик протаранил поезд: травмированный машинист

Фото: Национальная полиция

В Коростенском районе, в Олевской общине, 24 января произошло ДТП с участием грузовика и поезда

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что 28-летний житель Олевска, управляя грузовиком DAF с полуприцепом, проезжал регулируемый железнодорожный переезд и допустил столкновение с поездом.

В результате происшествия травмы получил 52-летний машинист. Остальные участники не пострадали.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. В отношении водителя грузовика составлены административные материалы по ч. 2 ст. 123 КУоАП (нарушение правил движения из-за железнодорожных переездов).

