У Житомирі чоловік кинув гранату на парковку і отримав ніж у живіт: поліція розкрила деталі

Фото: Нацполіція

У Житомирі правоохоронці затримали одразу двох людей. Як з'ясувалось, чоловік влаштував вибух, а потім сталась бійка з ножем

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Виявилось, що 44-річний чоловік прийшов у гості до своєї знайомої та приніс із собою предмет, схожий на гранату. Під час застілля він кинув це у відчинене вікно. Згодом біля припаркованих автомобілів у дворі стався вибух.

Після цього між жінкою та чоловіком сталась сварка. 39-річна жінка схопила в руки кухонний ніж та вдарила чоловіка в живіт. Правоохоронці затримали обох, оголосили їм про підозри.

"Житомирянину загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі, тоді як жительці району – від 5 до 8 років ув’язнення", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в столичному хостелі чоловік підірвав гранату після сварки з сусідом. Правоохоронці затримали зловмисника. Йому повідомили про підозру в замаху на вбивство та незаконному поводженні зі зброєю. Наразі фігурант перебуває під вартою.