19:13  22 січня
Росіяни увесь день атакують Кривий Ріг, у місті немає світла та опалення
16:27  22 січня
На Львівщині жінка провалилась під кригу на річці
14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
22 січня 2026, 17:35

У Житомирі чоловік кинув гранату на парковку і отримав ніж у живіт: поліція розкрила деталі

22 січня 2026, 17:35
Фото: Нацполіція
У Житомирі правоохоронці затримали одразу двох людей. Як з'ясувалось, чоловік влаштував вибух, а потім сталась бійка з ножем

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Виявилось, що 44-річний чоловік прийшов у гості до своєї знайомої та приніс із собою предмет, схожий на гранату. Під час застілля він кинув це у відчинене вікно. Згодом біля припаркованих автомобілів у дворі стався вибух.

Після цього між жінкою та чоловіком сталась сварка. 39-річна жінка схопила в руки кухонний ніж та вдарила чоловіка в живіт. Правоохоронці затримали обох, оголосили їм про підозри.

"Житомирянину загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі, тоді як жительці району – від 5 до 8 років ув’язнення", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в столичному хостелі чоловік підірвав гранату після сварки з сусідом. Правоохоронці затримали зловмисника. Йому повідомили про підозру в замаху на вбивство та незаконному поводженні зі зброєю. Наразі фігурант перебуває під вартою.

На Львівщині чоловік з ножем напав на співмешканця сестри
22 січня 2026, 15:35
Попросив вийти з трамвая: у Києві пасажир ножем поранив водія
21 січня 2026, 11:58
Кинув дровину і бив по голові та тулубу: на Житомирщині чоловік жорстоко вбив лежачу матір
20 січня 2026, 18:15
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
Ворог продовжує обстріли Кривого Рогу: місто під атакою шахедів
22 січня 2026, 19:44
МВС готує масові чистки у Держприкордонслужбі після корупційного скандалу, – ЗМІ
22 січня 2026, 19:42
16 тисяч доларів за інвалідність: на Волині викрили викрили схему, яку організувала членкиня громадської організації
22 січня 2026, 19:30
Щомісячні виплати 50 тис. грн цивільним, звільненим із полону, – законопроєкт
22 січня 2026, 19:26
Вирізав око і частину вуха: у Харкові чоловік жорстоко розправився із літньою сусідкою
22 січня 2026, 19:15
Росіяни увесь день атакують Кривий Ріг, у місті немає світла та опалення
22 січня 2026, 19:13
США та Україна запропонують РФ енергетичне перемир’я на трьохсторонніх переговорах
22 січня 2026, 19:07
На Донеччині прикордонники продовжують завдавати потужних ударів по окупантах
22 січня 2026, 18:56
Пережили обшуки росіян: з окупованої Херсонщини врятували ще одну групу дітей
22 січня 2026, 18:55
Ворог атакував Кривий Ріг і Нікопольщину: постраждала 67-річна жінка, пошкоджені будинки та комунальна інфраструктура
22 січня 2026, 18:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
