Кинув дровину і бив по голові та тулубу: на Житомирщині чоловік жорстоко вбив лежачу матір

На Житомирщині затримали 37-річного чоловіка. Його підозрюють у вбивстві його 57-річної матері

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Як з'ясували поліцейські, 13 січня чоловік посварився з матір'ю. Жінка перенесла важку хворобу, і через це мала порушення опорно-рухового апарату. Під час конфлікту чоловік кинув у лежачу матір дровину, а потім побив руками по тулубу та голові. Експертиза показала, що жінка померла від отриманих травм.

"Слідчі інкримінували чоловікові вчинення умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Судом йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Дарницького районі Києва затримали 28-річну жінку, яка під час сварки завдала своєму 30-річному співмешканцю чотири ножові поранення. Зловмисниці загрожує до восьми років ув'язнення.