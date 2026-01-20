17:05  20 січня
Уродженець Миколаєва став найкращим спортсменом Європи за підсумками 2025 року
14:25  20 січня
Морози в Україні почнуть послаблюватися
12:35  20 січня
У Рівному судитимуть жінку, яку дратували портрети загиблих військових
UA | RU
UA | RU
20 січня 2026, 18:15

Кинув дровину і бив по голові та тулубу: на Житомирщині чоловік жорстоко вбив лежачу матір

20 січня 2026, 18:15
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Житомирщині затримали 37-річного чоловіка. Його підозрюють у вбивстві його 57-річної матері

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Як з'ясували поліцейські, 13 січня чоловік посварився з матір'ю. Жінка перенесла важку хворобу, і через це мала порушення опорно-рухового апарату. Під час конфлікту чоловік кинув у лежачу матір дровину, а потім побив руками по тулубу та голові. Експертиза показала, що жінка померла від отриманих травм.

"Слідчі інкримінували чоловікові вчинення умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Судом йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Дарницького районі Києва затримали 28-річну жінку, яка під час сварки завдала своєму 30-річному співмешканцю чотири ножові поранення. Зловмисниці загрожує до восьми років ув'язнення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
убивство поліція Житомирська область
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
На Київщині загорівся житловий будинок: загинув чоловік
20 січня 2026, 18:55
Україна отримає енергообладнання з трьох країн та €25 млн допомоги від Ірландії
20 січня 2026, 18:46
На Львівщині викрили чоловіка, який поширював дитячу порнографію
20 січня 2026, 18:35
Проти Петрова відкрили справу про держзраду: оприлюднені деталі ЄРДР
20 січня 2026, 18:27
Прогулявся кілька годин: на Львівщині судили за СЗЧ солдата, який пішов на нічну "вилазку"
20 січня 2026, 17:55
В Укренерго розповіли про стане енергосистеми після масованої ракетно-дронової атаки
20 січня 2026, 17:52
Фіктивне батьківство для виїзду за кордон: на Дніпропетровщині судитимуть 14 учасників схеми
20 січня 2026, 17:49
Четверо людей травмовані: на Житомирщині 17-річний водій спричинив ДТП
20 січня 2026, 17:28
3 тисячі за свободу від мобілізації: на Харківщині правоохоронець влаштовував на роботу чоловіка, якого шукає ТЦК
20 січня 2026, 17:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »