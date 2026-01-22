На Львівщині чоловік з ножем напав на співмешканця сестри

Фото: Нацполіція

Інцидент стався 19 січня близько 3:00. Правоохоронцям повідомили, що в одній з квартир на вулиці Стуса у Шептицькому поранено чоловіка

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

З'ясувалось, що стався конфлікт між 25-річним співмешканцем власниці квартири та її 21-річним братом. Під час сварки молодший завдав старшому удар ножем в область черевної порожнини. Потерпілого госпіталізували.

"Зловмисник затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років", - повідомили в поліцїі.

Нагадаємо, у Сумах викладача художньої школи засудили до 10 років ув’язнення за розбещення малолітніх учениць, причому слідство встановило епізоди, що тривали кілька років.