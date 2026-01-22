В Житомире мужчина бросил гранату на парковку и получил нож в живот: полиция раскрыла детали

Фото: Нацполиция

В Житомире правоохранители задержали сразу двух человек. Как выяснилось, мужчина устроил взрыв, а затем произошла потасовка с ножом

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Оказалось, что 44-летний мужчина пришел в гости к своей знакомой и принес с собой предмет, похожий на гранату. Во время застолья он бросил его в открытое окно. Впоследствии у припаркованных автомобилей во дворе произошел взрыв.

После этого между женщиной и мужчиной произошла ссора. 39-летняя женщина схватила в руки кухонный нож и ударила мужчину в живот. Правоохранители задержали обоих, объявили им о подозрениях.

"Житомирянину грозит от 3 до 7 лет лишения свободы, тогда как жительнице района – от 5 до 8 лет заключения", - сообщили в полиции.

