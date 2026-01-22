19:13  22 января
Россияне весь день атакуют Кривой Рог, в городе нет света и отопления
16:27  22 января
Во Львовской области женщина провалилась под лед на реке
14:31  22 января
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
22 января 2026, 17:35

В Житомире мужчина бросил гранату на парковку и получил нож в живот: полиция раскрыла детали

22 января 2026, 17:35
Фото: Нацполиция
В Житомире правоохранители задержали сразу двух человек. Как выяснилось, мужчина устроил взрыв, а затем произошла потасовка с ножом

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Оказалось, что 44-летний мужчина пришел в гости к своей знакомой и принес с собой предмет, похожий на гранату. Во время застолья он бросил его в открытое окно. Впоследствии у припаркованных автомобилей во дворе произошел взрыв.

После этого между женщиной и мужчиной произошла ссора. 39-летняя женщина схватила в руки кухонный нож и ударила мужчину в живот. Правоохранители задержали обоих, объявили им о подозрениях.

"Житомирянину грозит от 3 до 7 лет лишения свободы, тогда как жительнице района – от 5 до 8 лет заключения", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в столичном хостеле мужчина взорвал гранату после ссоры с соседом. Правоохранители задержали злоумышленника. Ему сообщили о подозрении в покушении на убийство и незаконном обращении с оружием. Пока фигурант находится под стражей.

22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
