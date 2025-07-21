Фото: Нацполиция

В Житомирской области произошла авария. В результате ДТП один из водителей погиб на месте

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Авария произошла 19 июля на 114 километре автодороги Киев – Чоп. Предварительно, 49-летний житель Хмельницкой области, управляя тягачом Mersedes Benz с полуприцепом, двигался со стороны столицы в направлении Житомира. Водитель столкнулся с автомобилем Renault Logan, за рулем которого находился 62-летний киевлянин.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. 53-летнюю киевлянку, пассажирку легковушки, госпитализировали в реанимацию. Водителя грузовика правоохранители задержали. Продолжается расследование.

Напомним, ранее в Ровенской области произошло трагическое ДТП. Столкновение произошло на перекрестке, когда 41-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat выезжал со второстепенной дороги. Он попал под удар Audi А6, за рулем которого находился 32-летний житель Ровно. В результате ДТП погибли водитель "Volkswagen", его 45-летний брат и 42-летний товарищ.