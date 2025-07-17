На Житомирщині в пожежі загинув чоловік
Смертельна пожежа сталася напередодні в селі Червона Волока Коростенського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Житомирській області.
"У задимленому будинку місцеві мешканці виявили на підлозі 44-річного чоловіка без ознак життя", — йдеться в повідомленні.
Рятувальники загасили займання.
Наразі всі обставини трагічної події з’ясовують компетентні органи.
Нагадаємо, раніше на Одещині внаслідок масштабних пожеж загинула жінка.
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