14:19  16 липня
У Миколаєві розслідують побиття військовозобов’язаного співробітниками РТЦК
11:30  16 липня
У Києві біля ресторану виявили тіло чоловіка
08:56  16 липня
Хотіли допомогти – натомість ледь не загинули: напад на дітей у Львові
UA | RU
UA | RU
17 липня 2025, 01:35

На Житомирщині в пожежі загинув чоловік

17 липня 2025, 01:35
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС України у Житомирській області
Читайте также
на русском языке

Смертельна пожежа сталася напередодні в селі Червона Волока Коростенського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Житомирській області.

"У задимленому будинку місцеві мешканці виявили на підлозі 44-річного чоловіка без ознак життя", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники загасили займання.

Наразі всі обставини трагічної події з’ясовують компетентні органи.

Нагадаємо, раніше на Одещині внаслідок масштабних пожеж загинула жінка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пожежа смерть вогонь трагедія Житомирська область
На Кіровоградщині внаслідок пожежі сухостою загинула жінка
16 липня 2025, 03:33
На Житомирщині масштабна пожежа ледве не лишила людей без даху над головою
15 липня 2025, 19:45
На Львівщині через влучання блискавки у дах із сонячними панелями вщент згорів ТЦ
15 липня 2025, 19:20
Всі новини »
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
У водоймі на Кіровоградщині виявили потопельника
17 липня 2025, 02:40
У Миколаєві за допомогою дрона виявили тіло чоловіка, який зник у річці Південний Буг
17 липня 2025, 00:25
У Харкові судили двох чоловіків за масштабні крадіжки та шахрайство
16 липня 2025, 23:55
"Взагалі-то треба бути незалежною від чоловіка": дружина Остапчука відповіла на критику і сказала, на чому заробляє
16 липня 2025, 23:32
У Харківщині покарають кривдника, який не виправився: чоловіку оголосили про підозру
16 липня 2025, 22:25
Пенсіонерка з Дніпра втратила 60 тис. грн через так званого "банківського" працівника
16 липня 2025, 21:42
У Запоріжжі з'явились нові укриття: в чому особливість
16 липня 2025, 21:35
На Дніпропетровщині чоловік вбив власну матір, а тіло залив бетоном і скинув у свердловину
16 липня 2025, 21:19
Новий український уряд: хто на якій посаді
16 липня 2025, 21:17
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »