фото: Национальная полиция

В Звягеле, что в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали мужчину, который с ножом напал на 43-летнюю женщину и отобрал у нее личные вещи. После преступления злоумышленник убежал в столицу, где его разыскали оперативники

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел несколько дней назад на одной из улиц райцентра. Злоумышленник внезапно подошел к пострадавшей и замахнулся ножом, пытаясь нанести удар. Защищаясь, женщина схватилась за лезвие и получила порезы.

Нападающий отобрал у нее рюкзак, в котором находились мобильный телефон и другое имущество. Женщина сразу обратилась за помощью к прохожему, вызвавшему полицию.

Правоохранители начали розыск нападающего. Недалеко от места происшествия в лесопосадке они нашли похищенное — мужчина выбросил вещи.

Просмотрев видео с камер наблюдения и опросив свидетелей, полиция установила личность нападающего – им оказался 24-летний местный житель. После разбоя он отправился в Киев, где его задержали.

Следователи сообщили ему о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепре полицейские задержали 53-летнего местного жителя, который во время конфликта с коммунальщиком ударил его ножом.