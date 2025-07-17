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17 июля 2025, 10:58

На Житомирщине мужчина напал с ножом на женщину и сбежал в Киев

17 июля 2025, 10:58
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фото: Национальная полиция
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В Звягеле, что в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали мужчину, который с ножом напал на 43-летнюю женщину и отобрал у нее личные вещи. После преступления злоумышленник убежал в столицу, где его разыскали оперативники

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел несколько дней назад на одной из улиц райцентра. Злоумышленник внезапно подошел к пострадавшей и замахнулся ножом, пытаясь нанести удар. Защищаясь, женщина схватилась за лезвие и получила порезы.

Нападающий отобрал у нее рюкзак, в котором находились мобильный телефон и другое имущество. Женщина сразу обратилась за помощью к прохожему, вызвавшему полицию.

Правоохранители начали розыск нападающего. Недалеко от места происшествия в лесопосадке они нашли похищенное — мужчина выбросил вещи.

Просмотрев видео с камер наблюдения и опросив свидетелей, полиция установила личность нападающего – им оказался 24-летний местный житель. После разбоя он отправился в Киев, где его задержали.

Следователи сообщили ему о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепре полицейские задержали 53-летнего местного жителя, который во время конфликта с коммунальщиком ударил его ножом.

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