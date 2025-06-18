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18 червня 2025, 10:49

У Житомирі затримали правоохоронця, який за 3000 доларів обіцяв уникнути мобілізації

18 червня 2025, 10:49
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Працівники ДБР спільно із СБУ затримали правоохоронця з Житомира, який за гроші обіцяв допомогти військовозобов’язаному уникнути мобілізації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як стало відомо, правоохоронець запропонував знайомому "посприяти" у виключенні його з розшуку осіб, які ухиляються від мобілізації. Крім того, він запевнив, що може домовитися з посадовими особами ТЦК та медиками військово-лікарської комісії щодо оформлення відстрочки від служби.

За свої "послуги" він вимагав 3000 доларів США. Його затримали під час отримання частини грошей.

Правоохоронцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, податківця з Житомирщини судитимуть за вимагання хабарів у власника мережі АЗС.

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