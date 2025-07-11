В Житомире в больнице за 5,5 тыс. долларов продавали документы об инвалидности

фото: ГБР

В Житомире правоохранители ликвидировали схему оформления фиктивных групп инвалидности для военнообязанных мужчин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Правоохранители сообщили о подозрении заведующей отделением одной из больниц Житомира и ее сообщницы. Женщины массово изготовляли для военнообязанных мужчин документы по назначению группы инвалидности.

"Заведующая отделением входила в состав экспертной команды больницы, которая вместо МСЭК определяет и присваивает инвалидность. Она производила для желающих целый ряд медицинских документов, в том числе историю болезни с поддельными данными о длительном лечении в медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.

Общее решение о назначении группы инвалидности принималось на основании этих документов и при активном участии заведующей отделением, которая влияла на других врачей.

Стоимость таких "услуг" составила 5,5 тыс. долларов США с каждого человека.

За совершенное злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Житомире задержан правоохранитель, который за 3000 долларов обещал избежать мобилизации.