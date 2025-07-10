На Франківщині поліцейський врятував дитину, яка подавилася цукеркою в храмі
Інцидент трапився в неділю у храмі в місті Надвірна. Правоохоронець врятував життя 6-річній дівчинці
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Івано-Франківській області, передає RegioNews.
В якийсь момент дівчинка подавилася цукеркою та почала задихатися. Очевидці намагались допомогти дитині, але їхні зусилля виявилися марними. Правоохоронець Михайло Дирда, який був неподалік, миттєво надав домедичну допомогу дівчинці.
"Медики, що прибули на місце, та бабуся малолітньої дитини висловили щиру подяку поліцейському за його професіоналізм та людяність", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями у Києві хлопчик загубився під час прогулянки на велосипеді. Патрульні оперативно розшукали дитину.
У Кривому Розі виявили дитину, яку мати залишила серед бруду та фекалійВсі новини »
08 липня 2025, 17:16На Тернопільщині ледь не втопилася трирічна дитина
08 липня 2025, 15:59Заблукали в горах: рятувальники Івано-Франківщини допомогли трьом туристам
08 липня 2025, 14:44
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
Ворожий удар по Києву: кількість постраждалих зростає, зруйновано медзаклад
10 липня 2025, 08:05Синоптики попереджають про сильні дощі: де вируватиме негода
10 липня 2025, 07:48Нічні удари по Херсону: поранені 6 мирних жителів
10 липня 2025, 07:30Київщина під обстрілом: є поранений, пошкоджені будинки у чотирьох районах
10 липня 2025, 07:23Масована атака на Київ: двоє загиблих, 13 поранених
10 липня 2025, 07:08На Прикарпатті безпілотник виявив посеред озера тіло людини
10 липня 2025, 06:40Україна та Іспанія: в мережі порівняли ціни на продукти
10 липня 2025, 06:20Сили оборони отримали тренувальний комплект, що економить боєприпаси
10 липня 2025, 06:10На Півдні прикордонники завдали нищівних ударів по техніці росіян
10 липня 2025, 05:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці