На Франківщині поліцейський врятував дитину, яка подавилася цукеркою в храмі

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Інцидент трапився в неділю у храмі в місті Надвірна. Правоохоронець врятував життя 6-річній дівчинці

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

В якийсь момент дівчинка подавилася цукеркою та почала задихатися. Очевидці намагались допомогти дитині, але їхні зусилля виявилися марними. Правоохоронець Михайло Дирда, який був неподалік, миттєво надав домедичну допомогу дівчинці.

"Медики, що прибули на місце, та бабуся малолітньої дитини висловили щиру подяку поліцейському за його професіоналізм та людяність", — йдеться в повідомленні.