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На Житомирщині правоохоронці викрили зловмисників, які "продали" інвалідність військовозобов'язаному. Тепер всім загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили трьох жителів Коростеня на злочинній схемі. Допомагав їм лікар обласної МСЕК. За допомогою ланцюжка знайомств вони "забезпечили" чоловіку третю групу інвалідності. "Клієнт" заплатив за це 4 500 доларів.

Чоловік не мав медичних показань для інвалідності. Проте він звернувся за допомогою до "знайомого". Той пообіцяв допомогти за 4 500 тисяч доларів.

За задумом, "пацієнт" проходив обстеження в лікарнях. Після цього він повинен був отримати формальну відмову районної медико-соціальної експертної комісії та оскаржити її в обласному центрі. Саме там працював лікар, який мав сприяти рішенню медичної комісії на користь чоловіка.

Після відмови, всі організатори схеми приїхали до лікаря. Він вніс недостовірні відомості про стан його здоров’я та засвідчив перед членами комісії наявність порушень, яких насправді не було. Клієнт отримав інвалідність.

Трьом організаторам схеми загрожує до 8 років ув'язнення. Лікарю загрожує до чотирьох років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше київські правоохоронці викрили схему з фейковими довідками. "Клієнти" отримували посвідчення про наявність у них групи інвалідності, або ж довідок про догляд за родичами з інвалідністю. За ці послуги вони платили 7 тисяч доларів.