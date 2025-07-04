Фіктивний "догляд" за батьком: одесити продавали відстрочки від мобілізації

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В Одесі поліція спільно зі СБУ викрила двох чоловіків, які пропонували військовозобов'язаному за 11 000 доларів "вирішити" питання з ТЦК для оформлення фіктивної відстрочки від призову

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисниками виявилися двоє жителів Одеси 28-ми і 45-ти років.

За грошову винагороду вони пообіцяли військовозобов'язаному одеситу забезпечити його довідкою про тимчасове звільнення від призову у зв’язку із доглядом за хворим батьком.

Правоохоронці затримали зловмисників одразу після отримання першого траншу у розмірі 5 000 доларів.

За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження.

Затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Тернопільщині ДБР викрило депутата місцевої громади, який допомагав чоловікам уникнути мобілізації.