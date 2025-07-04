Фіктивний "догляд" за батьком: одесити продавали відстрочки від мобілізації
В Одесі поліція спільно зі СБУ викрила двох чоловіків, які пропонували військовозобов'язаному за 11 000 доларів "вирішити" питання з ТЦК для оформлення фіктивної відстрочки від призову
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що зловмисниками виявилися двоє жителів Одеси 28-ми і 45-ти років.
За грошову винагороду вони пообіцяли військовозобов'язаному одеситу забезпечити його довідкою про тимчасове звільнення від призову у зв’язку із доглядом за хворим батьком.
Правоохоронці затримали зловмисників одразу після отримання першого траншу у розмірі 5 000 доларів.
За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження.
Затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Тернопільщині ДБР викрило депутата місцевої громади, який допомагав чоловікам уникнути мобілізації.