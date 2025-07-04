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04 липня 2025, 16:47

Сподівались на Словаччину: на Закарпатті викрили ще одну схему для ухилянтів

04 липня 2025, 16:47
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Фото: Нацполіція
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На Закарпатті затримали чоловіка, який перевозив військовозобов'язаних до кордону. Як з'ясувалось, "клієнти" заплатили йому крупну суму

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали підозрюваного у переправленні військовозобов’язаних через кордон. У місті Перечин прикордонники зупинили для перевірки Skoda Fabia 22-річного чоловіка. В авто були також чоловіки 21, 22, 23 та 39 років. Двоє з них — мешканці Мукачева, а також житель Івано-Франківщини та мешканець Харкова.

22-річний водій мав доправити чоловіків до лінії кордону, де вони могли б переправитись до Словаччини. При цьому "клієнти" відправили на рахунки організатора схеми 8 тисяч доларів. Водія було затримано і відправлено до ізолятора.

Нагадаємо, раніше в Києві повідомили про підозру 26-річному киянину, який обіцяв військовозобов'язаному організувати виїзд за кордон. За свою "послугу" він попросив 13 тисяч доларів.

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