Сподівались на Словаччину: на Закарпатті викрили ще одну схему для ухилянтів
На Закарпатті затримали чоловіка, який перевозив військовозобов'язаних до кордону. Як з'ясувалось, "клієнти" заплатили йому крупну суму
Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.
Правоохоронці затримали підозрюваного у переправленні військовозобов’язаних через кордон. У місті Перечин прикордонники зупинили для перевірки Skoda Fabia 22-річного чоловіка. В авто були також чоловіки 21, 22, 23 та 39 років. Двоє з них — мешканці Мукачева, а також житель Івано-Франківщини та мешканець Харкова.
22-річний водій мав доправити чоловіків до лінії кордону, де вони могли б переправитись до Словаччини. При цьому "клієнти" відправили на рахунки організатора схеми 8 тисяч доларів. Водія було затримано і відправлено до ізолятора.
Нагадаємо, раніше в Києві повідомили про підозру 26-річному киянину, який обіцяв військовозобов'язаному організувати виїзд за кордон. За свою "послугу" він попросив 13 тисяч доларів.