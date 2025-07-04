У Миколаєві судитимуть правоохоронця, співробітника ТЦК та медика, які "продавали" фіктивні діагнози чоловікам

фото: ДБР

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо організованої групи у Миколаєві, яка видавала фальшиві медичні довідки для ухилення від мобілізації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

До злочинної групи входили командир взводу одного з правоохоронних органів, начальник відділу мобілізації Центрального РТЦК та СП Миколаєва і директор місцевої лікарні.

Наприкінці 2024 року правоохоронець почав підшуковувати осіб, які хотіли уникнути призову. У змові з посадовцем ТЦК та медиком вони оформлювали фіктивні діагнози, що дозволяли "клієнтам" отримати звільнення від служби.

Вартість "послуги" становила 8000 доларів США.

У лютому 2025 року всіх учасників було затримано під час передачі неправомірної вигоди.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаєві посадовець ТЦК і голова лікарської комісії продавали фейкові медичні довідки.