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В Житомирской области правоохранители разоблачили злоумышленников, которые "продали" инвалидность военнообязанному. Теперь всем грозит заключение

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили троих жителей Коростеня на преступной схеме. Помогал им врач областной МСЭК. С помощью цепочки знакомств они "обеспечили" мужчине третью группу инвалидности. "Клиент" заплатил за это 4500 долларов.

У мужчины не было медицинских показаний для инвалидности. Однако он обратился за помощью к "знакомому". Он пообещал помочь за 4 500 тысяч долларов.

По замыслу "пациент" проходил обследование в больницах. После этого он должен был получить формальный отказ районной медико-социальной экспертной комиссии и обжаловать его в областном центре. Там работал врач, который должен способствовать решению медицинской комиссии в пользу мужчины.

После отказа все организаторы схемы приехали к врачу. Он внес недостоверные сведения о состоянии его здоровья и засвидетельствовал перед членами комиссии наличие нарушений, которых на самом деле не было. Клиент получил инвалидность.

Трем организаторам схемы грозит до 8 лет тюрьмы. Врачу грозит до четырех лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, ранее киевские правоохранители разоблачили схему с фейковыми справками. "Клиенты" получали удостоверение о наличии у них группы инвалидности, или справок об уходе за родственниками с инвалидностью. За эти услуги они платили 7 тысяч долларов.