Взрывы на Житомирщине: уже 24 пострадавших, среди них – дети

фото: АО "Житомироблэнерго"

До 24 человек возросло количество пострадавших в результате взрыва на автодороге М-06 Киев-Чоп в Житомирской области, среди них четыре ребенка

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

"В результате чрезвычайного происшествия, которое произошло на 126 км автодороги М-06 Киев-Чоп (близ села Березина, Житомирской области) 2 человека, к сожалению, погибли, еще 24 получили ранения и доставлены в лечебные учреждения. Среди них 4 ребенка", - отметил он.

Кроме того, как сообщило АО "Житомироблэнерго", из-за взрыва повреждены три линии электропередачи 10 кВ. В результате было отключено 50 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, из-за чего без электроэнергии остались 735 жилищ.

Над ликвидацией последствий работают 9 оперативно-выездных бригад, оснащенных всем необходимым оборудованием.

Напомним, ранее в Житомирском городском совете заявляли, что на трассе в направлении Киева, за кольцевой дорогой, 2 июля около 18:00 вблизи с. Березина Глубочицкой общины произошел взрыв на автозаправке.

Позже сельский председатель села Глыбочица Сергей Сокальский в комментарии журналистам объяснил, что взрывы произошли на территории двух производственных помещений. В результате инцидента оба предприятия полностью уничтожены.

Сообщалось о двух погибших и 15 раненых.