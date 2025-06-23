фото: Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Інцидент стався 20 червня. Оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими викрили посадовця на гарячому - під час передачі 2 тисяч доларів США.

Хабар. Фото: Національна поліція України.

За попередніми даними слідства, за цю суму чиновник обіцяв вирішити питання щодо встановлення двох тимчасових торговельних павільйонів. Зокрема йшлося про сприяння у затвердженні відповідного рішення виконкомом міськради, погодженні проєктної документації та підключенні об'єктів до міських мереж водопостачання і водовідведення.

Після передачі грошей посадовця затримали у межах кримінального провадження за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголосили підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. Наразі суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Якщо провину чиновника доведуть у суді, йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Також можливе додаткове покарання - заборона обіймати посади та конфіскація майна.

Нагадаємо, на Житомирщині поліція посеред вулиці затримала мера міста.