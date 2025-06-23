На Житомирщині затримали мера під час отримання хабара $ 2 тисячі
Посадовець вимагав гроші за дозвіл на встановлення тимчасових торговельних павільйонів
Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.
Інцидент стався 20 червня. Оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими викрили посадовця на гарячому - під час передачі 2 тисяч доларів США.
За попередніми даними слідства, за цю суму чиновник обіцяв вирішити питання щодо встановлення двох тимчасових торговельних павільйонів. Зокрема йшлося про сприяння у затвердженні відповідного рішення виконкомом міськради, погодженні проєктної документації та підключенні об'єктів до міських мереж водопостачання і водовідведення.
Після передачі грошей посадовця затримали у межах кримінального провадження за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголосили підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. Наразі суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Якщо провину чиновника доведуть у суді, йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Також можливе додаткове покарання - заборона обіймати посади та конфіскація майна.
Нагадаємо, на Житомирщині поліція посеред вулиці затримала мера міста.