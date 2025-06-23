В Житомирской области задержали мэра во время получения взятки $2 тысячи
Чиновник требовал деньги за разрешение на установку временных торговых павильонов
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
Инцидент произошел 20 июня. Оперативники управления стратегических расследований совместно со следователями разоблачили чиновника с поличным - во время передачи 2 тысяч долларов США.
По предварительным данным следствия, за эту сумму чиновник обещал решить вопрос установления двух временных торговых павильонов. В частности, речь шла о содействии в утверждении соответствующего решения исполкомом горсовета, согласовании проектной документации и подключении объектов к городским сетям водоснабжения и водоотведения.
После передачи денег чиновника задержали в рамках уголовного производства по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему уже объявили подозрение в вымогательстве и извлечении неправомерной выгоды. В настоящее время суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.
Если вину чиновника докажут в суде, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Также возможно дополнительное наказание – запрет занимать должности и конфискацию имущества.
Напомним, в Житомирской области полиция посреди улицы задержала мэра города.