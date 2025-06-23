фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Инцидент произошел 20 июня. Оперативники управления стратегических расследований совместно со следователями разоблачили чиновника с поличным - во время передачи 2 тысяч долларов США.

Взятка. Фото: Национальная полиция Украины.

По предварительным данным следствия, за эту сумму чиновник обещал решить вопрос установления двух временных торговых павильонов. В частности, речь шла о содействии в утверждении соответствующего решения исполкомом горсовета, согласовании проектной документации и подключении объектов к городским сетям водоснабжения и водоотведения.

После передачи денег чиновника задержали в рамках уголовного производства по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему уже объявили подозрение в вымогательстве и извлечении неправомерной выгоды. В настоящее время суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Если вину чиновника докажут в суде, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Также возможно дополнительное наказание – запрет занимать должности и конфискацию имущества.

Напомним, в Житомирской области полиция посреди улицы задержала мэра города.