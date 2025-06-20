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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Житомир.Info".

Місцеві журналісти з посиланням на власні джерела стверджують, що затримання проводили представники управління стратегічних розслідувань МВС.

За непідтвердженими даними, мера Бердичева Сергія Орлюка могли затримати за вимагання хабара у місцевого підприємця.

Офіційної інформації від поліції поки що немає.

Нагадаємо, нещодавно у Житомирській області було викрито масштабну схему переправлення чоловіків за кордон.