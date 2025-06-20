На Житомирщині поліція посеред вулиці затримала мера міста
У Бердичеві правоохоронці затримали мера Сергія Орлюка
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Житомир.Info".
Місцеві журналісти з посиланням на власні джерела стверджують, що затримання проводили представники управління стратегічних розслідувань МВС.
За непідтвердженими даними, мера Бердичева Сергія Орлюка могли затримати за вимагання хабара у місцевого підприємця.
Офіційної інформації від поліції поки що немає.
Нагадаємо, нещодавно у Житомирській області було викрито масштабну схему переправлення чоловіків за кордон.
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