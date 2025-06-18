08:15  18 июня
В Сумской области ребенок упал в колодец
07:10  18 июня
На Киевщине мужчину убило электрическим током во время рыбалки
05:40  18 июня
В Сумах легковушка сбила на "зебре" женщину с 3-летним ребенком
UA | RU
UA | RU
18 июня 2025, 10:49

В Житомире задержан правоохранитель, который за 3000 долларов обещал избежать мобилизации

18 июня 2025, 10:49
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сотрудники ГБР совместно с СБУ задержали правоохранителя из Житомира, который за деньги обещал помочь военнообязанному избежать мобилизации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как стало известно, правоохранитель предложил знакомому "посодействовать" в исключении его из розыска уклоняющихся от мобилизации лиц. Кроме того, он заверил, что может договориться с должностными лицами ТЦК и медиками военно-врачебной комиссии по оформлению отсрочки от службы.

За свои услуги он требовал 3000 долларов США. Его задержали при получении части денег.

Правоохранителю грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, налоговика из Житомирской области будут судить за вымогательство взяток у владельца сети АЗС.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Житомир Житомирская область ГБР коррупция уклонение от мобилизации
На Житомирщине с помощью трактора спасли упавшего в колодец коня
18 июня 2025, 04:33
В Житомирской области водитель насмерть сбил пожилую женщину с велосипедом
17 июня 2025, 16:23
На Житомирщине едва не утонул 18-летний юноша, который хотел переплыть карьер
17 июня 2025, 16:00
Все новости »
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
На Днепропетровщине будут судить эксруководителей лесхоза, из-за которых было уничтожено деревьев на 68 млн грн
18 июня 2025, 11:54
В Киевской области будут судить двух офицеров ВСУ, которые скрыли самоубийство военного
18 июня 2025, 11:44
Верховная Рада легализовала множественное гражданство в Украине
18 июня 2025, 11:31
Российский удар по 9-этажному дому в Киеве: количество жертв возросло до 19
18 июня 2025, 11:12
В Тернопольской области офицера ТЦК будут судить за служебную халатность
18 июня 2025, 11:11
За сутки ВСУ ликвидировали более 1000 россиян, — Генштаб
18 июня 2025, 11:10
В Кривом Роге мужчина забил до смерти соседа металлическим прутом
18 июня 2025, 10:56
Бывшего главу Тернопольского облсовета приговорили к 9 годам тюрьмы
18 июня 2025, 10:34
На Днепропетровщине депутат облсовета ради имиджа начала фиктивно служить в ВСУ
18 июня 2025, 10:29
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Все публикации »
Остап Дроздов
Анна Гин
Вадим Денисенко
Все блоги »