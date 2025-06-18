В Житомире задержан правоохранитель, который за 3000 долларов обещал избежать мобилизации
Сотрудники ГБР совместно с СБУ задержали правоохранителя из Житомира, который за деньги обещал помочь военнообязанному избежать мобилизации
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Как стало известно, правоохранитель предложил знакомому "посодействовать" в исключении его из розыска уклоняющихся от мобилизации лиц. Кроме того, он заверил, что может договориться с должностными лицами ТЦК и медиками военно-врачебной комиссии по оформлению отсрочки от службы.
За свои услуги он требовал 3000 долларов США. Его задержали при получении части денег.
Правоохранителю грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, налоговика из Житомирской области будут судить за вымогательство взяток у владельца сети АЗС.
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