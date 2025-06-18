На Житомирщине с помощью трактора спасли упавшего в колодец коня

фото: ГСЧС Украины в Житомирской области

Инцидент произошел утром 17 июня в селе Кошелевка Житомирского района. К счастью, животное серьезно не пострадало

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.

Прохожие увидели животное, упавшее в колодец глубиной около 4 метров, и вызвали спасателей.

Для спасения коня чрезвычайники привлекли трактор местных жителей.

"И только после таких сложных манипуляций совместными усилиями специалистов ГСЧС и селян пострадавшее животное удалось вытащить из колодца", - говорится в сообщении.