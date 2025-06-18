На Житомирщине с помощью трактора спасли упавшего в колодец коня
Инцидент произошел утром 17 июня в селе Кошелевка Житомирского района. К счастью, животное серьезно не пострадало
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.
Прохожие увидели животное, упавшее в колодец глубиной около 4 метров, и вызвали спасателей.
Для спасения коня чрезвычайники привлекли трактор местных жителей.
"И только после таких сложных манипуляций совместными усилиями специалистов ГСЧС и селян пострадавшее животное удалось вытащить из колодца", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее на Киевщине спасли упавшего в колодец козленка.
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