фото: соцмережі/Новини Житомира

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

На вулиці Святослава Ріхтера чоловік відкрив стрілянину, у результаті якої загинули двоє людей. Інцидент стався поблизу одного з місцевих кафе.

Очевидці стверджують, що пролунало щонайменше чотири постріли. За їхніми словами, стрілянина відбулася приблизно о 16 годині 00 хвилин. Спершу чоловік кілька разів вистрілив у жінку, яка перебувала в автомобілі Peugeot. Після цього зробив постріл у повітря і смертельно поранив себе. Свідки також розповідають, що нападник підійшов до авто, розбив скло та почав стріляти. Усе відбулося за лічені хвилини.

На місце події одразу прибули поліція та швидка допомога. Територію навколо обгородили стрічками, а рух транспорту тимчасово перекрили. Наразі допущено лише спецтранспорт. Слідчо-оперативна група працює на місці події.

Правоохоронці вже встановили особи загиблих. Загинула 36-річна мешканка Житомира та її 63-річний колишній чоловік, житель Житомирського району. Попередня правова кваліфікація — умисне вбивство, згідно зі статтею 115 Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує усі обставини трагедії. Про це Суспільному повідомила пресофіцерка Головного управління Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька.

У мережі шириться інформація, що серед загиблих - колишній боєць батальйону "Айдар".

Мережею шириться інформація, що загиблим є юрист Олександр Федосюк, який раніше проходив службу в батальйоні "Айдар". Повідомляється, що чоловік під’їхав до автомобіля своєї колишньої дружини та відкрив вогонь по ній. Після цього він смертельно поранив себе.

Крім цього зазначають, що між подружжям тривалий час тривав конфлікт. За словами знайомих, жінка неодноразово зверталася до поліції через погрози з боку чоловіка, однак кримінальне провадження так і не було відкрито.

Раніше повідомлялося, на Київщині судитимуть двох зловмисників, які продали інформацію для підготовки вбивства високопосадовця.