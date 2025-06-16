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16 червня 2025, 18:05

На Київщині судитимуть двох зловмисників, які продали інформацію для підготовки вбивства високопосадовця

16 червня 2025, 18:05
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фото: ДБР
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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру правоохоронцю зі спільником, які продали закриту інформацію для підготовки вбивства заступника Міністра охорони здоров’я

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру правоохоронцю та його спільнику - мешканцю Києва. Вони продали замовникам інформацію з закритих баз даних щодо колишнього першого заступника Міністра охорони здоров’я України, яку використали під час підготовки його вбивства.

Восени 2024 року в одній зі столичних лікарень внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка. Перший заступник Міністра, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медичному закладі. Попри серйозні травми її друзі вважали, що у смерті винен саме лікар, тому вирішили його убити.

Через своєчасні дії правоохоронців їх вдалося зупинити на етапі підготовки вбивства.

Правоохоронцю та його спільнику повідомлено про підозру у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 361-2 КК України). Обом загрожує до 2 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині викрили заступника мера одного з міст у привласненні 4,6 млн грн.

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