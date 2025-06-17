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На Львівщині розслідують справу про жорстоке побиття. Мешканці селища посварились, що призвело до бійки зі смертельними наслідками

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

На Львівщині затримали чоловіка, який забив односельця до смерті. Тепер 36-річному чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

За даними слідства, 13 червня в одному селищ Львівського району між двома місцевими жителями 54 та 36 років сталась сварка. Молодший завдав удару кулаком по голові старшому, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження. Внаслідок цього потерпілий помер.

"Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Черкащині затримали чоловіка, який до смерті забив співмешканця сестри. Між чоловіками стався конфлікт. Тоді зловмисник почав жорстоко бити потерпілого, і завдавати ударів ногою по голові. Згодом потерпілий помер у реанімації.